Elliot Page’in rekor kitap anlaşması: 3 milyon dolara satıldı

Elliot Page'in Oscar adayı film kariyerinden trans birey olmaya kadar her şeyi yazacağı anı kitabı Pageboy'un 3 milyon doların üzerinde bir fiyatla Flatiron Books'a satıldı.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’dan haberler paylaşan Deadline’ın haberine göre; Flatiron Books, perşembe günü Pageboy’un gelecek yıl yayınlanacağını duyurdu. Anı kitabı, Page’in bedeniyle ilişkisini, dünyadaki en ünlü translardan biri olarak deneyimlerini inceleyecek ve akıl sağlığı, aşk, ilişkilerini kapsayacak.

2020 yılında transseksüel olan 34 yaşındaki Page, Juno ve Inception gibi filmlerle tanınıyor. Ayrıca Netflix’in popüler dizilerinden The Umbrella Academy’de rol alıyor. Ayıca Page, Juno ile de Oscar adayı oldu.

Page, sık sık maruz kaldığı homofobik zorbalığı anlatırken, Hollywood’da yaşadıklarına da değiniyor. Ünlü isimler tek tek yer almasalar da 16 yaşında Page’i baştan çıkarmaya çalışan erkek film yönetmeni yer aldığı söyleniyor.

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