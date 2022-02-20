Elon Musk gönlünü Avustralyalı aktriste kaptırmış: İşte Natasha Bassett

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın yeni kız arkadaşının kimliği belli oldu.

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Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan ve dünyanın en zengin iş insanları arasında üst sıralarda yer alan Elon Musk’ın yeni kız arkadaşının kimliği ortaya çıktı…Hafta içinde Los Angeles’taki özel jetinden gizemli sevgilisiyle inen Musk’ın aşık olduğu kadının 27 yaşındaki oyuncu Natasha Bassett olduğu ortaya çıktı.

Aslen Avustralyalı olan ve 2019 yılında Sydney’den New York’a oyunculuk eğitimi almak için gelen Bassett, 14 yaşıdan beri farklı prodüksiyonlarda rol alıyor… Romeo ve Juliet oyunu ile 14 yaşında sahneye adım atan Bassett o zaman beri birçok dizi ve filmde rol aldı.

George Clooney ve Scarlett Johansson ile birlikte 2016 yılı yapımı Joel ve Ethan Coen biraderler filmi Hail! Caesar’da rol alan Bassett, 2017 yılında vizyona giren ve Britney Spears’ın hayatının anlatıldığı Britney Ever After’da da ünlü şarkıcıyı canlandırmıştı.

Eylül ayında 3 yıldır birlikte olduğu ve oğlu X Æ A-Xii’nin annesi olan şarkıcı Grimes ile yollarını ayıran Musk, yeni sevgilisi ile ilgili bir açıklama yapmadı.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su, “Şu an yarı ayrı gibiyiz fakat birbirimizi seviyoruz. O bebeğimiz X ile zaman geçiriyor ve ben de iş için sık sık seyahat ediyorum” demişti.

İki kez evlenen Elon Musk daha sonra evliliğe mesafeli yaklaşmıştı. Musk geçmişte Talulah Riley, Amber Heard gibi oyuncularla çıktıktan sonra Grimes ile uzun süre birlikte olmuştu. Musk, böylelikle Bassett ile birlikte olarak sinema dünyasından bir kız arkadaş edinmiş oldu.