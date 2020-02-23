‘Eltilerin Savaşı’ liderliği bırakmadı

Eltilerin Savaşı, 3'üncü haftasında vizyondaki liderliğini sürdürdü. Film, 14-20 Şubat arasında 778 bin 845 kişi tarafından izlendi. Toplam izlenme sayısı ise 2 milyon 675 bin 851 kişiye ulaştı.

Vizyonda 14-20 Şubat arasında hangi filmin, kaç kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Box Office Türkiye’nin verilerine göre zirvede 778 bin 845 kişi ile Eltilerin Savaşı yer alıyor. İkinci sırada vizyondaki ilk haftasını yaşayan Kirpi Sonic bulunuyor. Film toplanda 145 bin 475 kişi tarafından izlendi.

PARAZIT’İN YÜKSELİŞİ

Oscar’da 6 dalda aday olan, ‘En İyi Film’ de dahil olmak üzere 4 ödül kazanan Güney Kore yapımı Parazit de yeniden çıkışa geçti. Film 108 bin kişi tarafından izlendi. Toplam izlenme sayısı ise 270 bin 975 oldu.

Diğer filmler ise şöyle sıralandı: