Elton John belgeselinin nerede yayınlanacağı belli oldu

Disney dünyaca ünlü isimlerin belgeselleriyle elde ettiği başarıyı devam ettirmek istiyor. Önce Peter Jackson imzalı Beatles belgeseline ev sahipliği yapan yayıncı şimdi de Elton John belgeselini ağırlayacak.

Sozcu.com.tr

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Efsanevi müzisyen Elton John’un hayatından kesit sunan belgesel Goodbye Yellow Brick Road, RJ Cutler ve David Furnish tarafından yönetiliyor. Furnish, Elton John’un eşi ve “Rocketman” filminin yapımcısı, Cutler ise son “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” ve “The War Room”un arkasındaki Akademi Ödülü adayı belgeselci.

Elton John, 1994 yapımı “Aslan Kral”ın ikonik film müziğine kadar Disney’in ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle onun hayatını Disney+’ın sunması bekleniliyordu.

Geçmiş ve geleceğin iç içe geçtiği belgeselde, Elton John’un 1970’ten 1975’e yükselirken ilk 5 yılı ile son canlı turu arasında gidip gelecek.

RJ Cutler son olarak Billie Eilish çalışmasıyla dikkat çekmişti. Cutler, anlatımda oldukça samimi ve açıktı. Bu da 1970’lerin uyuşturucu ve seks sahnelerinin sansürsüz bir şekilde yansıyabileceğine işaret ediyor.

Henüz belgeselin yayın tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.

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