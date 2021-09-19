Elton John genç sanatçılar için vizesiz seyahat talep ediyor

Sir Elton John, AB turuna çıkmaya çalışan müzisyenleri vuran Brexit sonrası vize kuralları konusunda yeni Kültür Bakanı Nadine Dorries ile acil toplantı talep ediyor.

Sozcu.com.tr

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Şarkıcı, kariyer inşa etmeye çalışan genç sanatçılar üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu savunarak, 2021’in başında yürürlüğe giren ve bloktaki müzisyenler için vizesiz seyahat izni vermeyen kuralların gevşetilmesi için lobi yapıyor.

Sir Elton John, Nadine Dorries’in selefi Oliver Dowden ve AB İlişkileri Bakanı Lord Frost ile vizesiz gezi konusunu görüşmek üzere Zoom toplantıları düzenledi. Dorries’in Dijital, Kültür, Medya ve Spor Departmanındaki yetkililer, İngiliz müzisyenlerin ve sanatçıların vizeye gerek kalmadan kısa turlar yapmalarına izin vermek için 19 AB ülkesiyle görüştüklerini söyledi.

Sir Elton John; genç sanatçıların bunu yapma fırsatına sahip olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Bir Hükümet sözcüsü şunları söyledi: “Vize ve çalışma izni olmayan gezilerin süresi üye devletten üye devlete değişir. Fransa ve Almanya dahil pek çok ülke için bu süre 3 aya kadar.”

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