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Elton John’un 50. yılına özel para
Elton John’un 50. yılına özel para
"Sir" ünvanlı İngiliz müzisyen Elton John'un, müzik kariyerindeki 50. yılına özel hatıra paraları basıldı.
Kültür Sanat 7 Temmuz 2020 - 12:55

İngiltere için madeni para üreten The Royal Mint, Sir ünvanlı İngiliz müzisyen Elton John’un müzik kariyerinde 50. yılını kutlaması nedeniyle sanatçıya özel para bastırdı.

Reuters

Sanatçı Bradley Morgan Johnson tarafından tasarlanan, İngiliz bayraklı bir arka planın bulunduğu parada Elton John’un ikonik gözlük ve şapkası yer alıyor.

Reuters

28 gram gümüş paranın değerinin 13 sterlin olduğu, 1 kilo altından yapılan Elton John parasının ise 65 bin sterlinden satılacağı belirtildi. Ünlü müzisyen, konuyla ilgili, “Bu şekilde onurlandırılmak muhteşem” dedi.