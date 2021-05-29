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Elvin Ganiyev, Fazıl Say’ın bestesiyle St. Petersburg Grand Hall’de

ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler'inden keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile sahneye çıkacak. Konserde, Fazıl Say'ın Haremde 1001 Gece keman konçertosunu St. Petersburg Philharmonia Grand Hall'da seslendirecek.

Güncellenme: 12:26, 29/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Elvin Ganiyev, Fazıl Say’ın bestesiyle St. Petersburg Grand Hall’de

ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler projesinde yer alan genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, 1 Haziran’da şef Valentin Uryupin yönetimindeki St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile sahneye çıkacak. Konserde, genç sanatçı, Fazıl Say’ın Haremde 1001 Gece keman konçertosunu St. Petersburg Philharmonia Grand Hall’da seslendirecek.

“Genç Yetenekler” projesi kapsamında yüksek lisans eğitimine Almanya- Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover’de Prof. Krzysztof Wegrzyn ile devam eden 23 yaşındaki müzisyenin yer alacağı konser, Rusya Devlet Televizyonu Kanal Kultura (Rossiia – Kultura) tarafından da canlı yayınlanacak.

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