Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz denizcilik kültürünü anlattı

Mavi Vatan'ın isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 'Kültürü ve Görgüsü ile Denizcilik' adlı bir kitap yazdı. Gürdeniz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada "Denizcilikte ciddi bir görgü eksikliği var" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Kitabında denizcilik kültürünü, edebiyattan resim sanatına, gemi modelciliğinden su sporlarına kadar geniş bir yelpazede anlattığını belirten Cem Gürdeniz, “Örf, âdet, gelenek, görgü alanlarında ülkemizde eksikliği her gün yaşanan konulara değindim” dedi ve ekledi:

“Kitabımı merhum Sadun Boro’ya ithaf ettim. Derin kültürel birikimi, herkese örnek denizcilik görgüsü, bilgeliği, ‘Kısmet’ isimli teknesi ile tüm okyanusları aşacak cesaretiyle denizciliğimizin kutup yıldızıdır.”

“Kitabımda Savarona’nın fotoğrafını da kullandım. Savarona, modern Türk denizciliği ve Cumhuriyet donanmasının kurucusu Atatürk’e sözde değil özde sadakattir. Müze gemi olarak Dolmabahçe Sarayı önünde yerini almalıdır.”

“Denizcilik doğa, teknoloji ve insan ile uyum sağlamaktır. Dar sularda seyrin, demirlemenin, yanaşmanın, şamandıraya bağlamanın, fırtınalı havada yardımlaşmanın, yedekleme veya yedeklenmenin, başka bir tekneye misafir gitmenin, tekneye misafir kabul etmenin, savaş gemisini selamlamanın kendine has kuralları, örf, âdet ve görgüsü vardır. Limanda ya da denizde teknede yaşamak zorundaysanız önce görgüyü bilmek zorundasınız.”

“KÜLTÜRSÜZLÜK VE GÖRGÜSÜZLÜĞÜN İKİ NEDENİ VAR”

“Türk denizciliği denizde kültür ve görgü konusunda maalesef geri kalmıştır. Sakin bir koyda sesi sonuna kadar açılmış müziği ‘Ülkede demokrasi var’ diyerek gürültü yapma hürriyetini savunan deniz magandası karşınıza çıkar. Savaş gemisine Türk bayrağını selamlamadan giren ziyaretçiler, solmuş veya yırtık Türk bayrağı ile gezen ya da bulunduğu ülkenin sancak gurcetaya çekilen nezaket bayrağını Türk bayrağından çok daha büyük boyutlarda kullanan tekneler karşınıza çıkar.”

“Kültürsüzlük ve görgüsüzlüğün iki nedeni vardır. Birincisi bilmemek, diğeri bilmediğini bilmemektir. Bilen birisi denizde mutlaka usulüyle davranır, konuşur ve dinler. Hedef kitlemiz bilmeyenlerdir. Deniz ve tekne sevgimizi kültür ve görgü ile taçlandıralım'.”