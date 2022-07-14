Emily Blunt kekemelik sorununu oyunculuk sayesinde yenmiş

İngiliz aktris Emily Blunt, oyunculuğun kekemelik sorununun üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Altın Küre ödüllü oyuncu Emily Blunt, geçtiğimiz günlerde New York’taki Amerikan Kekemelik Enstitüsü’nün “2022 Serbest Sesler, Değişen Hayatlar” galasına ev sahipliği yaptı.

“Dünya çapında milyonlarca insan kekemelikle mücadele ediyor” diyen 39 yaşındaki aktris, “Oyunculuğa bu yüzden cesaret ettiğimi söyleyemem ama ilk kez konuşabildiğimde, bilirsiniz, aptalca bir ses tonuyla veya başka biri gibi davranarak aksanla konuşabildiğimde biraz şok ediciydi” dedi.

“Bu biyolojik ve genellikle kalıtsal ve senin hatan değil” diye devam eden Blunt, “Bence bu genellikle insanların zorbalığa uğradığı ve dalga geçtiği bir sakatlıktır. Bu benim bir parçam değildi; sadece kim olduğumun bir parçasıydı.”

“Beni bununla tanımlamaktan hoşlanan bazı insanlar vardı. Bu zordu. O insanlarla gerçekten zaman geçirmemeye karar verdim” dedi.

Kendisi gibi oyuncu olan John Krasinski ile evli olan Blunt, daha önce Marie Claire dergisine yaşlandıkça kekemeliğinin giderek kötüleştiğini de açıklamıştı.

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