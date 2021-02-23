Emily in Paris, Altın Küre’ye gölge düşürdü… Seçici üyelere lüks Paris gezisi

Sinema ve dizi sektörü denince akla gelen ilk ülke olan ABD’de ödüller her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu yıl tartışmaların odağında 78. Altın Küre Ödülleri yer alıyor.

28 Şubat’ta sahiplerini bulacak ödüllere aday gösteren yapımlar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Netflix dizisi ‘Emily in Paris’, en iyi komedi/müzikal dizi ve komedi/müzikal kategorilerinde en iyi kadın oyuncu (Lily Collins) olmak üzere iki dalda aday gösterildi.

Dizinin aday gösterilmesi pek çok kesim tarafından tartışılırken, bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Los Angeles Times gazetesi, Altın Küre adaylarını belirleyen Hollywood Yabancı Basın Birliği’nden (HFPA) 37 üyenin yapımcıların daveti üzerine 2019’da dizinin setini ziyaret ettiğini yazdı.

Çekimler için Fransa’nın başkenti Paris’e giden heyetin, geceliği 1400 dolar olan beş yıldızlı Peninsula Paris otelinde konakladığı, basın toplantıları ve öğle yemekleri için Musée des Arts Forains’in tercih edildiği belirtildi. Söz konusu geziye katılan HFPA üyelerinden biri, ismini vermeden gazeteye yaptığı açıklamada, “Bizi krallar ve kraliçeler gibi ağırladılar” dedi.

Gazetenin haberine göre HFPA üyelerinin yapımcılar ve film stüdyolarıyla ilişkileri belli kurallara bağlı. Buna göre üyelerin değeri 125 doların üzerindeki herhangi bir hediyeyi kabul etmesi yasak. ‘Emily in Paris’in yapımcılarının standart bir gezi olduğunda ısrar ettiği ‘etkinlik’, Altın Küre’nin güvenilirliğine gölge düşürdü.