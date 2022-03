Emily in Paris yıldızı The Crown’ın yeni sezonunda

Netflix'in ilgi gören dizilerinden Emily in Paris'teki Sylvie Grateau rolüyle tanınan Philippine Leroy-Beaulieu, The Crown'ın yeni sezonunda rol alacağını açıkladı.

58 yaşındaki Fransız aktris Philippine Leroy-Beaulieu, Emily in Paris dizisinde canlandırdığı pazarlama direktörü Sylvie Grateau rolüyle eleştirmenlerden tam not almıştı.

Dünya çapında bilinirliğini artıran aktris, şimdi de İngiliz kraliyet ailesini anlatan dizi The Crown’ın kadrosuna katıldı.

The Crown dizisinin çekimleri halihazırda devam eden 5. sezonunda rol alacak aktrisin hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı. Ama The Mail on Sunday’e göre, Leroy-Beaulieu, dizide, 1979’da Paris’teki otelini Mohamed Al Fayed’e satan Charles Ritz’in dul eşi Monique Ritz’i canlandıracak.

Ritz’in satılması, Prenses Diana’nın ölümüyle sonuçlanan bir arka hikayenin de parçası. Mohamed Al Fayed’in oğlu ve Prenses Diana’nın sevgilisi Dodi Al Fayed, 1997 yılında otelden ayrıldıktan sonra kaza geçirmişti.

AYNI KARAKTERLERİ KABUL ETMEDİ

The Crown’da yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Philippine Leroy-Beaulieu, Emily in Paris’teki rolüne benzer birçok teklif aldığını ama dizide canlandırdığı karaktere çok benzedikleri için o teklifleri kabul etmediğini söyledi.

Tüm sezonları Netflix’te yer alan The Crown, 2021'de 73. Emmy Ödülleri'nde en iyi drama ödülünü kazandı. Toplam altı sezon süreceği açıklanan dizinin beşinci sezonda Kraliçe II. Elizabeth'i Imelda Staunton canlandıracak.

