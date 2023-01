“Emily in Paris”e iklim krizi eleştirisi: “Instagram gibi”

Fransa’nın Paris şehrinde belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten David Belliard, Netflix’in ilgi gören dizisi “Emily in Paris”i kıyasıya eleştirdi.

Daily Mail’in haberine göre, Libération gazetesinde yayınlanan eleştiri, dizinin “iklim değişikliği tehdidine hazır olmayan kentin gerçekçi olmayan bir tasvirini sunduğunu” iddia ediyor.

Dizi, yeni bir işe başlamak için Chicago’dan Paris’e taşınan İngiliz aktris Lily Collins’in canlandırdığı Emily adında genç bir Amerikalı kadını anlatıyor. Dizinin üçüncü sezonu geçen ay yayınlandı ancak Belliard bunu “rahatsız edici” ve “şehrin klişeleşmiş kentsel karikatürünü tasvir ediyor” olarak nitelendiriyor.

Diziyi kusursuz renkler ve ideal görünümlerle bir “Instagram Paris’i” olarak tanımlayan siyasetçi, “Bu masal ne arzu edilir ne de uygulanabilir… İklim değişikliği kısıtlamaları ve kaynakların kıtlığı tamamen ortadan kalkmış.”

“Basmakalıp bir şehir nostaljisinden kurtulmalı ve değişen dünyaya uyarlanmış yeni bir estetik tutarlılık icat etmeliyiz.” dedi.

Dizinin uygun olmayan yönlerine bir örnek veren Belliard, Emily karakterinin oturduğu binaya atıfta bulunarak, “Genellikle en fakir insanların oturduğu üst katlardaki daireler, sıcak havalarda dayanılmaz fırınlara dönüşüyor. Basit bir çözüm… çatıları beyaz yansıtıcı boya ile boyamak olabilir. Ama Paris’in renk paletini terk etmeye hazır mıyız?” dedi.

Daha önce de pek çok kez eleştirilen dizide en çok gündeme gelen yorumlar ise “tüm bilindik klişeleri işlemeleri” ve “gerçekçi olmaması” oldu.