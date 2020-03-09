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Emin Alper, Cannes Film Festivali atölyesinde
Emin Alper, Cannes Film Festivali atölyesinde
Emin Alper’in yeni projesi Balkaya, bu yılki Cannes Film Festivali’nin atölyesine seçildi. 
Kültür Sanat 9 Mart 2020 - 17:20

Geçtiğimiz yıl Kız Kardeşler filmini sinemaseverlerle buluşturan ve 38. İstanbul Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülünün yanı sıra birçok ödülün de sahibi olan Emin Alper'in yeni projesi Balkaya, merakla bekleniyor.

Alper’in yeni projesi, bu yılki Cannes Film Festivali'nin atölyesine seçildi. Balkaya ile birlikte dünyanın çeşitli yerlerinden 15 film atölyede yer alma hakkı kazandı.

73. Cannes Film Festivali’nin 12-23 Mayıs 2020’de gerçekleşmesi planlanıyor.

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Son güncelleme: 17:21 - 09.03.2020
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