Emin Alper’in ‘Kız Kardeşler’ filmine Sofya’dan ödül

24'üncüsü düzenlenen Sofya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde 48 ülkeden 111 film yer aldı. Festivalin jüri başkanlığını Slovakyalı yönetmen Mira Fornay yaptı.

Geçtiğimiz yıla damga vuran Emin Alper’in Kız Kardeşler filmi festivalde ‘En İyi Balkan Filmi’ ödülünü aldı.

Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer'in rol aldığı filmde, annelerini kaybettikten sonra kasabada her biri ayrı ailelere besleme olarak verilen ve burada barınamayıp köye geri gönderilen üç kız kardeşin hikâyesini anlatıyor.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLERİ TOPLAMIŞTI

‘Kız Kardeşler’, 38. İstanbul Film Festivali'nde ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın Oyuncu ‘(Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), ‘En İyi Müzik’ ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı.