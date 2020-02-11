Eminem, 17 yıl sonra neden Oscar’da sahneye çıktığını açıkladı

ABD'li ünlü rap şarkıcısı Eminem, dün gece düzenlenen 92. Oscar Ödül töreninde sahneye çıkıp sürpriz yapınca, başta hayranları olmak üzere herkesi şaşırtmıştı. Sahnede söylediği "Lose Yourself" şarkısıyla 17 yıl önce Oscar kazanan Eminem, bunca yıl sonra sahneye çıkmasının sebebini açıkladı.

Eminem, 17 yıl önce yayınlanan 8 Mile filmi için Luis Resto ve Jeff Bass ile yazdığı “Lose Yourself” adlı şarkıyla en iyi şarkı Oscar’ını kazanmıştı.

Fakat o dönem ödülü almayı ve sahneye çıkmayı reddeden Eminem, neredeyse 20 yıl sonra 92. Oscar Ödülleri’nde herkese bir sürpriz yapıp sahneye çıktı.

Aynı şarkıyı sahnede seslendiren ünlü rapçi izleyicileri şoka uğratırken, neden 17 yıl sonra Oscar kazandığı şarkıyı seslendirdiği ise merak konusu oldu.

Gerçek adı Marshall Mathers olan rapçi, dün Variety adlı bir dergiye röportaj verdi ve yıllar sonra neden Oscar sahnesine çıkmaya kararı aldığını açıkladı.

“O YILLARDA ANLAŞILMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM”

Eminem , “O zamanlar bunu yapmaya fırsat bulamadığım için, bu fikrin havalı olduğunu fark ettim” diyerek şöyle konuştu: “O günlerde, bu ödülü alma şansımın bile olmadığını düşünüyordum ve daha haftalar önceki Grammy töreninde “Lose Yourself”i daha yeni seslendirmiştik. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorduk.”

Ünlü rapçi devamında ise, “Yıllar önceki genç Eminem, öyle bir şovda anlaşılmayacağını düşünüyordu” dedi.

2003 yılındaki Oscar ödüllerini bile izlemediğini belirtti.