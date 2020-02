Eminem üçüncü kez bir milyar barajını aştı

Daha önce iki klibi YouTube’da bir milyardan fazla izlenen rap efsanesi Eminem’in Rap God adlı klibi de bu başarıyı gösterdi. Rap God, 2013’te The Marshall Mathers LP 2 albümünde yayınlanmıştı.

47 yaşındaki Eminem, bu başarıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Eminem’in daha önce Not Afraid şarkısı ile Rihanna düeti Love the Way You Lie, YouTube'da bir milyar görüntülenmeyi geçti.

REKOR DESPACITO’DA

Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin İspanyolca şarkısı Despacito 6.6 milyar izlenme ile en çok izlenen klip unvanını koruyor. YouTube’da bir milyar izlenme barajını aşan ilk klip ise Gangman Style ile Psy'e ait.