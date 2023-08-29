Eminem’den başkan aday adayına mektup… Şarkılarıyla rap yapmamasını istedi

ABD'li rapçi Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi başkan aday adayı Vivek Ramaswamy'e seçim kampanyasında Eminem şarkılarıyla rap yapmayı bırakmasını isteyen bir mektup gönderdi.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin haberine göre, mektup 23 Ağustos’ta Eminem’in şirketi tarafından Ramaswamy’in avukatlarına gönderildi.

Şirketin mektubunda, Eminem’den, Cumhuriyetçi aday adayının kendisinin müzikal bestelerini kullanmasına itiraz ettiğini belirttiği bir mesaj aldığı vurgulandı.

Mektupta, Eminem eserlerinin Ramaswamy’in seçim kampanyasında bundan sonra kullanımı durumunda lisansının maddi ihlali olarak değerlendirileceği de bildirildi. Ramaswamy’nin sözcüsü, Eminem’in isteğinin yerine getirileceğini açıkladı.

Daha önce benzer bir durumu da Foo Fighters yaşamış, 2008’de Cumhuriyetçi John McCain’in başkanlık yarışı sırasında “My Hero” şarkısını kullanmasından rahatsız olmuştu. Jackson Browne da başkanlık seçimleri sırasında “Running on Empty” şarkısının kullanımının bırakılması için dava açmıştı. (AA)

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