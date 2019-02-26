Emir Ersoy ve Gonca Vuslateri Karaköy’de sahne alacak

İlk kez Emir Ersoy’un “RocKuba” albümünde bir araya gelen Emir Ersoy ve Gonca Vuslateri bu hareketleriyle beğeni kazanmış ve Sevgililer Günü'nde sahne almışlardı.

İstanbul'un tarihi semtlerinden Karaköy'de Ocak ayında kapılarını açan Vor Klein, yoğun istek üzerine yeniden Emir Ersoy & Gonca Vuslateri'yi ağırlıyor. İlk kez Emir Ersoy'un “RocKuba” albümünde bir araya gelen ve büyük ilgi gören ikili, Sevgililer Günü'ne özel yine aynı mekanda sahne almış ve performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı.

İkili, 27 Şubat Çarşamba akşamı, geçmiş günümüze unutulmaz şarkılar eşliğinde yeniden bir araya gelecek.

Yine geceye özel hazırladıkları şarkılar eşliğinde Emir Ersoy'la birlikte saat 22:00'dan itibaren sahne alacak olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, müzikle kendine yeni bir alan yarattığı için oldukça mutlu olduğunu ve bu yolda ilerleyeceğini belirtti.