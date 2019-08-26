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Emma Stone, Cruella De Vil haliyle sosyal medyada gündem oldu
Emma Stone, Cruella De Vil haliyle sosyal medyada gündem oldu
Emma Stone, 101 Dalmaçyalı filminin kötü karakteri Cruelle de Vil'i beyaz perdede canlandırmaya hazırlanıyor. Stone'un, setten paylaşılan fotoğraflı adeta sosyal medyada gündemine oturdu...
Kültür Sanat 26 Ağustos 2019 - 10:56

Ünlü oyuncu Emma Stone, 101 Dalmaçyalı filminin kötü karakteri Cruella de Vil karakterini beyaz perdede canlandırmaya hazırlanıyor. 28 Mayıs 2021’de gösterime girmesi beklenen filmde, Cruella De Vil’in 1980’ledeki gençlik yılları anlatılacak.
Emma Stone’un saçlarının yarısı siyah yarısı beyaz, kürk delisi bir kötü karakteri canlandırdığı filmden ilk görsel ise geçtiğimiz günlerde basın ile paylaşıldı. Fotoğraf sosyal medyaya düşer düşmez ise günün en çok konuşulan konusu oldu.

Emma Stone

101 Dalmaçyalı efsanesinin başladığı dönemi izleyeceğimiz filmi yönetmenliği için Disney, geçtiğimiz senenin başarılı yapımlarından I, Tonya’nın başındaki Craig Gillespie ile yakın temas halinde.

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