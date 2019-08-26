Emma Stone, Cruella De Vil haliyle sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Emma Stone, 101 Dalmaçyalı filminin kötü karakteri Cruella de Vil karakterini beyaz perdede canlandırmaya hazırlanıyor. 28 Mayıs 2021’de gösterime girmesi beklenen filmde, Cruella De Vil’in 1980’ledeki gençlik yılları anlatılacak.

Emma Stone’un saçlarının yarısı siyah yarısı beyaz, kürk delisi bir kötü karakteri canlandırdığı filmden ilk görsel ise geçtiğimiz günlerde basın ile paylaşıldı. Fotoğraf sosyal medyaya düşer düşmez ise günün en çok konuşulan konusu oldu.

101 Dalmaçyalı efsanesinin başladığı dönemi izleyeceğimiz filmi yönetmenliği için Disney, geçtiğimiz senenin başarılı yapımlarından I, Tonya’nın başındaki Craig Gillespie ile yakın temas halinde.