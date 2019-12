Emma Watson 38 ülkeye 2000 adet Little Women kitabı sakladı

Küçük Kadınlar kitabının film uyarlamasında Meg karakterini canlandıran Emma Watson, 38 ülkeye 2000 adet Little Women kitabının kopyasını sakladı. Ünlü oyuncu "Dünya Kitap Perileri ile 2 bin Little Women kopyasını dünya çapında gizlemek için küresel bir çaba gösterme konusunda heyecanlıyım!" dedi...

Ünlü oyuncu Emma Watson, 2020 yılında gösterime girecek Little Women – Küçük Kadınlar filmi ile ilgili tanıtım çalışmalarına devam ediyor. 1868 yılında Louisa May Alcott tarafından yazılan klasik eser Little Women’ın film uyarlamasında Meg’i canlandıran Watson, dünyanın çeşitli yerlerine içinde kendisinin özel el yazısınında bulunduğu 2 bin adet ‘Little Women’ kopyasını sakladı.

“Dünya Kitap Perileri” ile iş birliği yapan başarılı oyuncu, aralarında Londra ve New York’un da bulunduğu 38 ülkeye 2 bin kitap bıraktı. Watson, “Dünya Kitap Perileri ile 2 bin Little Women kopyasını dünya çapında gizlemek için küresel bir çaba gösterme konusunda heyecanlıyım! #LWBookFairies bugün başlıyor ve her birinde benden özel bir not bulunuyor. #LittleWomenMovie’nin çıkışını kutlamak için Louisa May Alcott’un klasik romanından oluşan yüzlerce farklı kopya sizi bekliyor” açıklamasında bulundu.

Şimdiye kadar ki en büyük kitap etkinliği olduğunu da belirten Watson “Kampanyaya 38 ülke katılıyor ve şimdiye kadarki en büyük kitap perisi etkinliği olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde nereye saklandıklarını görmek için hashtag’i takip edin!” dedi.