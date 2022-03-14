Emma Watson’dan J.K. Rowling’e: “Tüm cadılar için buradayım”

Harry Potter filmlerinin yıldızı Emma Watson, dün gece düzenlenen BAFTA Ödül Töreni'nde, Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling'e trans birey tartışmaları nedeniyle dolaylı yoldan laf dokundurdu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Oscar’ı olarak bilinen BAFTA Ödülleri, 13 Mart’ta Londra’da düzenlenen bir törenle sahiplerine ulaştı. Geceye ünlüler akın ederken Covid-19 pandemisi nedeniyle önceki yıl seyircisiz olan törenin bu sene coşkulu bir katılımla düzenlendiği görüldü.

Geceye damga vuran olaylar arasında ise, Harry Potter serisiyle ve feminist kimliğiyle tanınan oyuncu Emma Watson’ın konuşması yer aldı. Watson’ın konuşmasında, trans bireyleri dışlayıcı yönde açıklamalar yaptığı söylenen Harry Potter yazarı J.K. Rowling’e gönderme yaptığı düşünüldü.

“TÜM CADILAR İÇİN BURADAYIM”

Gecede, 31 yaşındaki aktris, En İyi İngiliz Film Ödülü’nü sahiplerine vermek üzere sahneye çıktı. Komedyen ve oyuncu Rebel Wilson, Watson’ı sahneye davet ederken, “Bir sonraki ödülü sunmak için karşınızda Emma Watson. Kendine feminist diyor ama hepimiz onun cadı olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı. Watson ise bu ifadeyi neşeyle karşılayarak “Tüm cadılar için buradayım!” cümlesini vurguladı.

Bu sözler, Twitter’da geniş yankı buldu. Emma Watson’ın “trans karşıtı/transfobik” olarak görülen J.K. Rowling’e gönderme yaptığı düşünüldü. Ünlü oyuncu söylediklerinden ötürü, sosyal medya büyük destek gördü ve övgüler aldı. Kimi trans kullanıcılar da dönüşüm geçirmeden önceki ve sonraki hallerini paylaştılar. Bir Twitter hesabı, “İki yıl önceki bendim ve o zamandan beri büyük bir dönüşüm gerçekleştirdim… Umarım J.K. Rowling bunu onaylar” ifadesiyle fotoğraflarını paylaştı.

J.K. ROWLING NEDEN LİNÇ YİYOR?

J.K. Rowling, İskoçya’da hayata geçirilecek bir yasa tasarısı üzerine Twitter’dan gösterdiği tepki üzerine eleştirilerin odağı olmuştu. Sonrasında da Haziran 2020’de, kadınlar yerine “adet gören insanlar” terimini kullanan bir yazıyı eleştirmek için yine Twitter’ı kullandı. Tartışmalar büyüdükçe, ünlü yazar da biyolojik cinsiyeti tartışmaya devam etti. Hatta işler öyle büyüdü ki, Harry Potter’ın 20. yılına özel olarak çekilen ve eski oyuncuları bir araya getiren “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” belgeselinin çekimlerine bile çağrılmadı.

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