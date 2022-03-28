Emmanuel Macron’dan Oscar galibi CODA ekibine tebrik
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CODA'nın Oscar'daki galibiyeti üzerine Twitter'da yaptığı bir paylaşımla film yapımcılarını tebrik etti.
94. Oscar Ödül Töreni’nde en iyi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi uyarlama senaryo ile ödül gecesine iz bırakan CODA Emmanuel Macron’dan da tebrik mesajı aldı.
Orijinal filmin yaratıcılarından biri olan Fransız yapımcı Philippe Rousselet, Patrick Wachsberger, Fabrice Gianfermi ve Jerôme Seydoux yeniden uyarlanan filmin arkasında yer aldı.
Film, en iyi film ödülünün yanı sıra Troy Kotsur için en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü de aldı. CODA’nın Oscar’daki başarısı, Apple TV+’ı Akademi’nin en büyük ödülünü kazanan ilk yayıncı yaptı.
İşte Macron’un tweet’i:
“The Bélier ailesinin uyarlaması olan Coda filmi, Hollywood’daki en iyi film dalında Oscar kazandı! Yapımcıları, Fransızları ve yurt dışında başarılı olmasını sağlayan ekipleri tebrik ederim.”