Emmy Ödülleri adayları açıklandı! İşte 72. Emmy Ödülleri’nin adayları…

20 Eylül’de yapılacak olan Emmy Ödül töreni öncesinde adaylar açıklandı. 72. Emmy Ödülleri adayları arasında Watchmen dikkat çeken yapımlardan olurken, komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 dalda aday gösterilerek dikkat çeken bir diğer yapım arasında yer aldı. İşte 72. Emmy Ödülleri’nin adayları…

72. EMMY ÖDÜLLERİ ADAYLARI BELLİ OLDU

BBC’de yer alan habere göre, HBO’nun süper kahraman dizisi Watchmen 26 dalda aday olurken, bu senenin en çok ödüle aday gösterilen yapımı oldu. Regina King’in rol aldığı dizinin ikinci sezon çekimlerinin iptal edilmesi gündemdeydi. Buna rağmen dizi, Emmy’de en çok ilgi gören dizilerden oldu. Komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 dalda, Ozark ve Succession da 18’er dalda aday gösterildi. Netflix’in 160 yapımı aday gösterildi. Netflix adalık konusunda ikinci defa rakibi HBO’yu geride bırakmış oldu. HBO yapımlarından bu yıl 107’si aday gösterildi.

Apple TV’nin ilk orijinal yapımı The Morning Show da önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar aldı. Jennifer Aniston, Steve Carrell, Mark Duplass ve Billy Crudup listede yer alırken dizinin yapımcılığını da üstlenen Reese Witherspoon ise hiçbir dalda aday gösterilmedi.

Cate Blanchett da Mrs America dizisindeki rolüyle ilk defa Emmy’ye aday gösterildi. Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları arasında Killing Eve’de rol alan Jodie Comer ve The Crown’ın baş rol oyuncusu Olivia Colman da var. Fleabag’in yaratıcısı Phoebe Waller Bridge, Saturday Night Live komedi programındaki konuk oyunculuğuyla aday gösterildi. Emmy Ödülleri’nin kazananları 20 Eylül’de Jimmy Kimmel’in sunuculuğunda ABD kanalında yayınlanacak törenle açıklanacak.

72. EMMY ÖDÜLLERİ ADAYLARI

En İyi Drama Dizisi

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Killing Eve (AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

En İyi Komedi Dizisi

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Schitt's Creek (Pop TV)

What We Do in the Shadows (FX)

En İyi Mini Dizi

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Laura Linney – Ozark

Sandra Oh – Killing Eve

Zendaya – Euphoria

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carell – The Morning Show

Brian Cox – Succession

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succession

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Cate Blanchett – Mrs. America

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Shira Haas – Unorthodox

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Hugh Jackman – Bad Education

Jeremy Irons – Watchmen

Paul Mescal – Normal People

Jeremy Pope – Hollywood

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini- Dead to Me

Catherine O'Hara- Schitt's Creek

Issa Rae – Insecure

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

Ted Danson – The Good Place

Michael Douglas – The Kominsky Method

Eugene Levy – Schitt's Creek

Ramy Youssef – Ramy

Anthony Anderson – Black-ish

Don Cheadle – Black Monday

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama

Laura Dern – Big Little Lies

Meryl Streep – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Samira Wiley – The Handmaid's Tale

Fiona Shaw – Killing Eve

Julia Garner – Ozark

Sarah Snook – Succession

Thandie Newton – Westworld

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama

Giancarlo Esposito – Better Call Saul

Bradley Whitford – The Handmaid's Tale

Billy Crudup – The Morning Show

Mark Duplass – The Morning Show

Nicholas Braun – Succession

Kieran Culkin – Succession

Matthew Macfadyen – Succession

Jeffrey Wright – Westworld

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi

Betty Gilpin – GLOW

D'Arcy Carden – The Good Place

Yvonne Orji – Insecure

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Cecily Strong – Saturday Night Live

Annie Murphy – Schitt's Creek

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Holland Taylor – Hollywood

Uzo Aduba – Mrs. America

Margo Martindale – Mrs. America

Tracey Ullman – Mrs. America

Toni Collette – Unbelievable

Jean Smart – Watchmen

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Dylan McDermott – Hollywood

Jim Parsons – Hollywood

Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen

Jovan Adepo – Watchmen

Louis Gossett Jr. – Watchmen

En İyi TV Filmi

American Son

Bad Education

Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend