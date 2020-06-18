Emmy Ödülleri tekrar Jimmy Kimmel’a emanet

Bu yıl 72.'si düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu üçüncü kez Jimmy Kimmel üstleniyor. Emmy Ödülleri bu yıl 20 Eylül'de yapılacak.

Televizyon Akademisi, 72. Emmy Ödülleri’nin sunucusunun Jimmi Kimmel olduğunu Twitter’dan duyurdu. Akademinin açıklamasında, “Jimmy Kimmel’ın 20 Eylül’de yapılacak olan 72. Emmy Ödülleri sunuculuğuna döndüğünü duyurmaktan mutluyuz” denildi.

Talk show sunucusu Kimmel da kendi hesabından haberi doğruladı. Kimmel, corona virüsü salgınına gönderme yaparak, “Nerede, nasıl ya da neden bunu yaptığımızı bilmiyorum ama yapıyoruz ve ben de sunuyorum” dedi. Bu Kimmel’ın üçüncü Emmy Ödülleri sunuculuğu olacak. Ünlü isim, daha önce 2012 ve 2016 yıllarında töreni sunmuştu.

Akademi, birkaç ay önce küresel sağlık krizi nedeniyle seçim ve oylama kurallarının değiştiğini bildirmişti. Buna göre Emmy adaylığı duyurusu 14 Temmuz'dan 28 Temmuz'a alındı. Ödül oylaması ise 2 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de 2021 Oscar tarihini iki ay erteleyerek 25 Nisan olarak yeni tarih belirledi.