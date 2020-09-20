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Emmy Ödülleri töreni koruyucu kıyafetlerle sunulacak
Emmy Ödülleri töreni koruyucu kıyafetlerle sunulacak
72'nci Primetime Emmy Ödülleri'nde tarihi anlar yaşanacak. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyerek sunacak, adaylar ise törene evlerinden canlı bağlantıyla katılacak.
Kültür Sanat 20 Eylül 2020 - 12:31

ABD’nin Los Angeles kentinde bu akşam 72’nci Primetime Emmy Ödülleri töreni yapılacak. Emmy Ödülleri’nin sunucuları için ise kostüm tasarımcısı Katja Cahill ve yapımcı Guy Carrington, özel koruyucu kıyafet hazırladı.

SALGINI VURGULAMAK İÇİN TASARLANDI

Tören sırasında herhangi bir tehlike olmamasına rağmen, corona virüsü salgınını vurgulamak için sunucular özel tasarım koruyucu kıyafet giyecek. Sunucular tören sırasında kazananlardan bazılarını evlerinde canlı olarak ziyaret edecek. (DHA)

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