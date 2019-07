Emmy’de ilk siyahi eşcinsel adayı Billy Porter

71. Emmy Ödülleri’nde adaylar belli oldu. Pose dizisinde rol alan ABD’li oyuncu Billy Porter, En İyi Erkek Oyuncu dalında adaylar arasında yer aldı. 49 yaşındaki Poter, Emmy’de ödüle aday olan ilk eşcinsel ve siyahi oyuncu oldu.

Porter, adaylığı ile ilgili çok heyecanlı olduğunu ve nefesinin kesildiğini söyledi.

Porter’ın yanı sıra diğer adaylar şöyle sıralandı: Emmy ödülü için Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) ve Milo Ventimiglia (This Is Us) ile yarışacak.