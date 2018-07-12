Emrah Serbes’in cezası belli oldu

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İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serbes, müşteki Ahmet Mert Özçelik ve taraf avukatları katıldı. Serbes’in son sözlerinde, “Mahkemenin prosedürlerini bilmediğim için özür dileyememiştim. Ahmet Mert Özçelik’ten özür diliyorum. Ahmet senden özür dilerim. Benim yüzümden bütün aileni kaybettin. Bu bir kazaydı. Bu kazayı düşünmediğim bir saniye bile olmadı. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Yol karanlıktı, öndeki aracı rampanın ardından gördüm. Alkollü değildim, kabul etmiyorum. Kaygan ve yağışlı olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Herkesin başına gelebilir” ifadelerini

kullandı.

Duruşmada önceki beyanlarını tekrar eden Özçelik’in, Serbes’in bu sözleri sırasında başını iki yana salladığı görüldü. Emrah Serbes’in avukatı Ayhan Baytekin de müvekkilinin teslim olduğuna dikkati çekerek, “Kaçma şüphesi yok. Kaza çevresel etkilerle meydana gelmiştir. Hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu. Diğer sanık Kenan Doğru’nun avukatı Murat Devrim Alparslan ise müvekkilinin taksirle adam öldürme suçunun faili olmadığını savunarak, arabayı onun kullanmadığını söyledi. Avukat Alparslan, müvekkilinin beraatini ya da asgari sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamadan önce duruşmaya bir süre ara verdi. Heyet çıktıktan sonra Serbes’e son sözünün sorulması üzerine Serbes, “Çok üzgünüm. Ömür boyu bu olayın acısını yaşayacağım, takdir mahkemenindir” ifadelerini kullandı. Daha sonra kararını açıklayan heyet, yazar Emrah Serbes’e “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra suçun “bilinçli taksir” olduğuna hükmederek cezayı 3’te 1

oranında arttırdı ve 13 yıl 4 aya çıkardı. Mahkeme heyeti, Serbes’in ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasını

kararlaştırdı. Tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki Özçelik ise karardan sonra duruşma salonu önünde avukatlarına sarılarak gözyaşı döktü.

NE OLMUŞTU?

İzmir-Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül 2017’de, Emrah Serbes’in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı. Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının, Doğru’nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge müdürlüğünden, araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerin belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül 2017’de teslim olmuş, ardından

tutuklanmıştı. Ayrıca genişletilen soruşturma çerçevesinde Serbes’in aracında boş bira kutusu, aracın yanında da viski şişesi bulunduğu belirtilmişti. İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur tarafından hazırlanan ve yazar Emrah Serbes için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

AA