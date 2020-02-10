Emre Oktayoğlu’ndan ilk albüm

Yıllardır İstanbul 12 Orkestrası'nda albüm ve sahne çalışmalarında bulunan müzisyen, ilk single'ı “Film Bitti” ile dikkat çekmişti. 10 şarkının yer aldığı albüm; aşklara, mutluluklara, kavuşmalara, ayrılmalara, yalnızlıklara, yağmurlu öğleden sonralarına, ılık akşamlara, uzun kış gecelerine eşlik etmeye hazır. Hayatın tam kalbinde yer alan bu şarkılar, dinleyenlerin de kalbine dokunacak.

Emre Oktayoğlu'nun, albümdeki düzenlemelerin yanı sıra piyano ve gitarlarda da imzası var. Çağrı Çığ Sığırcı'ya ait “Merhaba Yalnızlık” şarkısı dışında, tüm bestelerin Emre Oktayoğlu'na ait olduğu albümde Şenova Ülker, Alpar Lü, Dünyacan Yılmaz, Nilgün Lü, Başak Elkutlu, Ege Semercioğlu, Zümra Oktayoğlu gibi usta müzisyenlerin katkısı var. Ege Semercioğlu'nun kaydını ve mix'ini yaptığı, Burak Ataş'ınsa mastering'ini yaptığı albümün akustik piyanoları Babajim İstanbul stüdyosunda kaydedildi. Albümdeki tüm fotoğraflarda ise, ünlü fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel'in imzası bulunmakta.