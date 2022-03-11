Emre Saltık ölümünün beşinci yılında mezarı başında anıldı

Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının beşinci yıl dönümünde Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

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11 Mart 2017’de vefat eden Emre Saltık’ın eşi Firaz Saltık, oğulları Mert ve Baran Saltık ile yakınlarının hazır bulunduğu anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı. Törende Saltık’ın kabri başında dualar okundu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık’ın sazı ve sözüyle Türkiye için bir değer olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Emre Saltık dostumuzu, büyük halk ozanı, halk sanatçısı değerli kardeşimi kaybetmenin 5’inci kez üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün hava şartlarına rağmen onun kabri başındayız. Selamlaştık, konuştuk, dertleştik, duamızı yaptık. İnanıyorum ki o öbür tarafta hak ettiği yerdedir. Sadece ders almak lazım. Yaşlı, genç, çocuk demeden herkes ömrünü doldurup bu dünyadan öbür dünyaya göç edecektir. Bu süreç içerisinde Emre Saltık gibi arkasından güzel sözler söyleterek bu dünyayı terk etmek çok önemli. Çok değerli bir dostumdu. Yurt içinde, yurt dışında verdiği mesajlarla, sazıyla sözüyle bu ülke için çok önemliydi. Mekanı cennet olsun.” dedi.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ÖRNEK”

Emre Saltık’ın oğlu Mert Saltık ise şunları söyledi:

“Sağ olsun Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün her zaman yanımızda oldu. Burada toplandık, duamızı ettik babamız için. Bizim için büyük bir örnek. Babamızın izinden yürümek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün gelemeyenlere de, gelenlere de sayın başkanımıza da çok teşekkür ederim.” (İHA)