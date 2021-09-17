En başarılı Alman filmleri İstanbul Film Festivali’nde

İstanbul Film Festivali’nin ağırlayacağı 10 Kino 2021 filmi, 20.00’de gösterime girecek ve 5’er gün boyunca erişime açık kalacak. Gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, Alman sinemasının en güncel ve başarılı filmlerini izleyiciyle buluşturuyor. Goethe-Institut'un düzenlediği Kino 2021: Alman Filmleri Türkiye'de etkinliği, 24 Eylül-3 Ekim tarihlerinde, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org'da da tüm Türkiye'den takip edilebilecek. İstanbul Film Festivali'nin ağırlayacağı 10 Kino 2021 filmi, 20.00'de gösterime girecek ve 5'er gün boyunca erişime açık kalacak. Gösterimlere yalnızca Türkiye'den erişilebilecek. Biletler bugün Passo üzerinden satışa açılacak. İzleyiciler tek filmi 12 TL fiyatla satın alabilecek. Ayrıca 10 filmlik kombine paketler 100 TL fiyatla satın alınabilecek. Kino 2021 filmleri yönetmenleriyle yapılacak söyleşiler, Kino 2021 YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Kino 2021 Çevrimiçi Gösterim Programı ise şöyle:

İŞTE O FİLMLER

■ 24-29 Eylül: İstanbul Bahçesi/Räuberhände

■ 25 Eylül-30 Eylül: Satranç/Schachnovelle

■ 26 Eylül-1 Ekim: Cesaret /Courage

■ 27 Eylül-2 Ekim: Buzağıların Orda Kimse Yok/Niemand ist bei den Kälbern

■ 28 Eylül-3 Ekim: Nöbetçi/Die Wächterin

■ 29 Eylül-4 Ekim: Rakip/Rivale

■ 30 Eylül-5 Ekim: Çevrekırım/Ökozid

■ 1 Ekim-6 Ekim: Prens/Le Prince

■ 2 Ekim-7 Ekim: Pilotun Karısı/Die Welt wird eine andere sein

■ 3 Ekim-8 Ekim: Fabian veya Bok Yoluna Gitmek/Fabian oder Der Gang vor die Hunde