En “edepsiz” süper kahraman döndü..

Deadpool diğer süper kahramanlardan farklı kuşkusuz. Ağzı bozuk, şiddet sever ve ölçüsüzlüğüyle pek de örnek bir kahraman değil. Ama tam da bu özellikleri yüzünden bu kadar ilgi görüyor... İşte karşınızda "Deadpool 2"...

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Bizim ilk filmde izlediğimiz Deadpool, ahlaki boyutlarını düşünmeden kendi bildiği yöntemlerle birileriyle son derece kanlı hesaplaşmalar yaptıktan sonra eve gittiğinde sevgilisiyle ateşli bir şekilde sevişir ve günleri hep böyle geçer! Yani daha ikinci filmde baba olmayı arzulayan, düzenli bir hayatın peşine düşen bir aile erkeği olmak isteyen adama dönüşmezdi sanki!

Doğrusu ilk filmin iddialı ve çok eğlenceli ‘dürüst' jeneriği ikinci filmde yerini James Bond jeneriklerinin pek de komik olmayan parodisine bırakınca daha başlangıçta biraz yüzüm ekşimedi değil. Elbette ilk filmdekinin taklidi olmasa da daha yaratıcı bir açılış bekliyor insan. Neyse ki sonra biraz toparlıyor film. Bir türlü ölemeyen süper kahramanımız en azından aksiyon anlarında aynı zıpırlık tonunu koruyor.