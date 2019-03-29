Seramik sanatçısı Birsen Canbaz, kişisel sergisi “O'lacak”ı Çukurcuma'daki atölyesinde sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Serginin şekillenmesinde Mevlana'nın hocası Şems-i Tebriz'e ait bir şiirden esinlenen sanatçı, eserlerini hikayelendirme ve sunma noktasında atölyesini özgün bir deneyim alanına dönüştürüyor. Serginin ziyaretçileri eserleri sanatçının sözlerinin rehberliğinde ışık, ses ve kokunun harmanlandığı bir duyusal zenginlikle deneyimliyorlar.



150 YILLIK ATÖLYESİNİ UZAKLARA TAŞIMADI

“Heykellerime ölçü ararken eşitliği seçtim” diyen Canbaz serginin yaratım ve sunum sürecine ilişkin olarak, “Çünkü benim dudaklarım başka kulaklara duygularımı fısıldıyor; söyleyen de dinleyen de aşkta bir olmaya adaydır. Mekân seçerken projenin doğduğu, üretildiği, iç dünyamı ve fikirlerimi doldurduğum 150 yıllık atölyemi uzaklara taşımaya gönlüm el vermedi; eserlerimle atölyemde kalmayı tercih ettim. Sergimin fon müziği olarak eserleriyle kalbime dokunan Rahim Alhaj'dan seçtim. En ince kırmızı iplerle attığım sayısız düğümden oluşan kalbimin şiddetli tutkusunu kırmızı ışıkla yansıtırken yüreğimdeki ukdelerin aydınlığa kavuşması için ellerim gökleri temsilen mavi çemberlere yakardı. Baharda çıplak ayaklarla çimenlerde yürürken duyduğumuz aşk kokusunu içimize çekebilelim diye taze çimen ve gül kokularının bir araya geldiği mumlar hazırladım. Duygusal atmosferi oluşturan ve 50 yıllık iç dünyamdan çıkarak karanlık duvarları süsleyen mahrem metinlerimi ‘Bugün aşkı yitiriyor olabiliriz, yarın tekrar hatırlayacak olabilir, en has duygu aşk hep olmalı, olacak' diyerek sonlandırdım” ifadelerini kullanıyor.

Sanatçının sergisi, 21 Haziran'a kadar Birsen Canbaz Seramik Atölyesi'nde görülebilecek.