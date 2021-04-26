En İyi Film Oscar’ı Nomadland’e verildi

En iyi Film kategorisinde Oscar’a layık görülen film, Hong Kong protestolarını konu alan Nomadland adlı yapım oldu. En İyi Yönetmen Ödülü de Nomadland filminin yönetmeni Chloe Zhao’ya verildi. Chloe Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu.

Öte yandan Nomadland'in Oscar'a aday olması üzerine Çin Hükümeti'nden sert bir tepki geldi ve yaklaşık 50 yıldır ilk defa bu yıl, Oscar Ödül Töreni'nin ülkede yayınlanmasını yasakladı.

Bu sert tepkinin nedeni ise filmin 2019’da Hong Kong demokrasi protestolarını ekranlara yansıtması olarak gösteriliyor. Hong Kong'da büyümüş bir aktivist olan Joey Siu gibi protestoculara odaklanan film, üniversitelerin kuşatılmasını ve protestolar sırasında yaşanan önemli anları konu alıyor.

CHLOE ZHAO KİMDİR?

Nomadland filmiyle sinema dünyasının kalbi olan Hollywood'u ve Çin Hükmeti’ni karşı karşıya getiren 39 yaşındaki yönetmen; Çin'de doğdu, ancak gençlik yıllarının çoğunu Birleşik Krallık'ta ve yetişkinlik dönemini de Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi. Eylül ayında Venedik ve Toronto Film Festivali’nden ödüllerle dönen yönetmenin annesi de popüler bir oyuncu olan Song Dandan, babası ise başarılı bir iş insanı. Zhao, Altın Küre'yi kazandığında Çin'deki insanlar gururlarını ifade etmek için sosyal medyaya akın etmişlerdi.

Ancak kısa bir süre sonra, Zhao'nun bir röportajında ülkeyi “her yerde yalanların olduğu bir yer” olarak tanımladığı ortaya çıkınca Nomadland’e ait tüm tanıtım materyalleri ülkede, internetten kaldırıldı.