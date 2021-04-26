En İyi Yönetmen Ödülü: Nomadland ile Chloé Zhao’ya verildi

En İyi Yönetmen Ödülü, Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao’ya verildi. Chloé Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu.

En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü’nü “The Father” filmi kazandı.

En İyi Özgün Senaryo Ödülü‘nü, Promising Young Woman filmiyle Emerald Fennell kazandı. Ödülünü alan Emeral Fennell, “kazanmayı beklemediğini” söyledi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını alan Daniel Kaluuya, konuşmasında ‘ilişkiye girerek kendisini dünyaya getirdikleri için’ ebeveynlerine teşekkür etti, annesinin tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers

En İyi Uluslararası Film: Another Round

En İyi Kısa Belgesel: Colette

En İyi Animasyon: Soul

En İyi Ses Kurgusu: Sound of Metal

En İyi Kostüm Tasarımı: Ann Roth

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal ve Jamika Wilson

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