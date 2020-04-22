En kalabalık online korodan sosyal mesafeli performans

Karantinada beraber üretmekten vazgeçmeyerek 2 sanal koro şarkısına imza atan a cappella topluluğu, bu sefer tüm Türkiye’yi birlikte söylemeye davet etti. Başvurunun yoğun ilgi üzerine tüm dünyaya açılmasıyla 14 ülke, 61 şehirden 360 katılımcı Dere Kenarında Taş Ben Olaydım türküsünü seslendirdi.

Karantina sürecinde yayınladıkları Gemiler Giresun'e ve Fix You sanal koro şarkılarıyla Koronavirüs gündemine umut ve neşe katan topluluk, bu mutluluğu daha çok insanla paylaşmak için yola çıktı ve #MüzikEveSığar projesini başlattı.

Proje kapsamında katılımcılar, düzenlemesi Can Aksel Akın'a ait Dere Kenarında Taş Ben Olaydım türküsüne eşlik ettikleri videoları Chromas'a gönderdi. Şef Başak Doğan'ın birleştirdiği video, topluluğun YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

14 ÜLKEDEN 360 KATILIMCI

14 farklı ülke ve 61 farklı şehirden 360 katılımcının bir araya geldiği büyük koronun şefi Başak Doğan, “Bu hassas süreçte beraber üretmeye ve şarkı söylemeye devam etmek, bizim için kaçınılmazdı. Evlerimizde kaldığımız günlerde müziğimizin fiziksel sınırlarını aşabildiğini keşfettik ve bize umut veren bu deneyimi daha çok insanla paylaşmak için başlattığımız #MüzikEveSığar projesi ile tüm katılımcılarından ve dinleyenlerinden çok güzel mesajlar aldık. 360 eşsiz sesi evlerindeyken bir arada duyabilmemizi, birliktelik hissini tüm dünyayla paylaşabilmemizi sağlayan bu projeyi başlattığımız için çok mutluyuz” diyerek heyecanını paylaştı.