En karanlık anlarda bile umudu kaybetmeyeceğiz

Yazar Ahmet Ümit, “Merhaba Güzel Vatanım”ı anlattı: Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’in hayatı film oldu. Ümit, senaryosunu yazdığı film için “Tüm baskıcı, despotik yapıya rağmen bir umut geliyor. Biz de bunu anlatıyoruz” dedi.

Tutkulu bir ekibin üzerinde 2 yıldır çalıştığı “Merhaba Güzel Vatanım” vizyona girdi. Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı film, Nazım Hikmet ile Ahmet Ümit'in hayatındaki benzerlikleri konu alıyor. İki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan filmde, Nazım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda ise Cengiz Özkarabekir var. Ahmet Ümit ve Cengiz Özkarabekir'le sadece filmi değil “umut”u da konuştum…

SANATIMIZI BELİRLEDİ

– Kutluyorum, kimin fikri bu film?

Cengiz, “Ağabey senin hayatını belgesel yapalım diyordu” hep… Ben de dedim ki; yıllardır Türkiye'de devrimciler, Sovyetler Birliği yıkılmadan önce oraya gittiler ve devrimcilik eğitimi aldılar. En önemlisi Nazım Hikmet'ti tabii… Ben de gittim, 1986 – 87 yıllarında. Ve Nazım'ın da benim de hayatımızda bu, sanatımızı belirleme döneminde önemliydi.

– Enteresan bir kesişme…

Nazım orada Cumhuriyet dönemi şiirinin önünü açan yeni şiir sesini buldu. Ben de yazar olmaya karar verdim. “Gel bu hikayeyi yapalım” dedim Cengiz'e ve işte böyle başladı…

SAHTE PASAPORTLA GİTTİM

– Sizin hikayenizi okuyucularımız bilmeyebilir… TKP'nin kurucu üyelerinden misiniz?

Gençlik Örgütü'ndenim. 1960 doğumluyum. 12 Mart'tan çıkış, Mahir Çayan'ların öldürüldüğü günler, darbe bitti ve Türkiye'de yeni bir sol dalga başladı. 14 yaşındaydım. Solcu ağabeylerimle tanıştığım yıllar. Ve kendimi sol hareketin içerisinde buldum. Sonrası İstanbul ve mücadeleye devam… Sonuç; 12 Eylül darbesine yer altında direnmek ve sahte pasaportla 86-87 yıllarında Moskova'ya gitmek…

– Kaç yaşındasınız o zaman?

25, kızım da vardı.

– Devrimciliğin arasına aşk da girmişti yani?

Aşk olmadan devrimcilik olmaz!

– Filmdeki kesişme hayatın kendisinde de var değil mi, Nazım Hikmet'in etkisi yüksek sizde…

Hem de nasıl. İlk okuduğum sol kitaplardan biri “Memleketimden İnsan Manzaraları.” Bunun için babamdan da bir tokat yedim mesela.

– Bu hikayeden bir şey geçecekse gençlere, ne geçsin istersiniz?

Hepimizin yaşamak için ihtiyaç duyduğu şey mana. Bu “mana”nın insanın insanca yaşamasından başka bir anlamı yok. Bence gençler bu manayı alabilir filmden. Bir de “umut.”

POLİTİKA MI SANAT MI?

– Umut ne güzel kelime…

Bu film şunu da soruyor, politika ve sanat; hangisi daha kapsayıcı, etkileyici anlamlar sunuyor? En karanlık anlarda bile umudu kaybetmeyeceğiz. Bunu politikayla anlamak şart değil. Ama bugün politik olarak da Türkiye'de bir umut uyanıyor. Tüm baskıcı, despotik yapıya rağmen alttan alta bir umut deviniyor, çıkıyor, geliyor… Filmin adına “Merhaba Güzel Vatanım” dememizin sebebi bu. Dünyanın en güzel vatanlarından biri burası. Yeni bir Türkiye gelecek, kaçınılmaz bir şekilde bu doğacak, bunun nüvelerini görüyoruz. Sancılı olacak, uzun sürecek, eski Türkiye'yi savunanlar yenisi gelmesin diye her şeyi yapacaklar. Ama doğacak… Bu filmde onu anlatıyoruz, en kötü koşullarda bile umut var ve emek harcarsan başarırsın. Olmadı, yeniden deneyeceğiz.

BU FiLMi iZLERKEN GÖZLERiM DOLDU

– İşin içinde Ahmet Ümit olunca filmde bir katil de olur. Var mı?

Cinayete teşebbüs var. Polis, beni öldü diye bıraktı biliyorsun, bıçaklandım… Nazım Hikmet de defalarca ölümle burun buruna geldi.

– Peki filmi yazarken hiç “Vaaay, Ahmet Ümit. Başına neler gelmiş oğlum senin?” diye düşündünüz mü?

Gerçekten de filmi izlerken gözlerim doldu. Hayatımda 3 bölüm görüyorum; 18 yaşına kadar Gaziantep, 18-30 yaş arası İstanbul, sonra Moskova ve yazarlık. Çok acı dolu, riskli ve büyük hasretle dolu günler… Bugün olsa yapamazdım. Sahte pasaportla gitmeler, yanınızda küçük bir çocuk, ölümler… Umut diye gidiyorsunuz. Bu tabii bir romancı için inanılmaz bir şey. Bu birikim meğer bir romancıyı hazırlıyormuş.

– İyi ettik mi acaba diye düşündünüz mü hiç?

İyi ettiğime eminim. Ama bugün yaşasaydım farklı yaşardım… Mesela kızıma çok daha fazla zaman ayırırdım.

“Merhaba Güzel Vatanım”ın yönetmeni Cengiz Özkarabekir:

İşimiz güzellik, bu film o güzelliğin devamı

– Nasıl bir film vardı kafanda?

Hep ilgimi çeken 60'lar – 80'ler arasını çekmek istedim. Nazım, müthiş cesur bir adam. Ahmet ağabeye, o döneme, tanıdığım insanlara bakıyorum; karşımda çok cesur insanlar var. Bir fikre, ideale bağlanmış durumdalar. Bu kadar inanmışlığın üzerine bir film çekmek çok keyifliydi benim için.

– Nasıl akıyor film?

Filmde geriye dönüşlü geçişler var… Filmin bana çok çekici gelen şöyle bir tarafı var; filmi Nazım Hikmet anlatıyor. Nazım Hikmet / Ahmet Ümit. Politika, Türkiye, Moskova, Moskova'ya gidiş geliş, parti çalışmaları, sanat çalışmaları.

– Sonuçta bu filmi niye çektin?

Cumhuriyet, kurtuluş, devrim yeterince anlatılmıyor. Bu film buna vesile olacaksa ve bazı şeyler gün yüzüne çıkacaksa çok mutlu olurum. Bir de, gerçek hayattan yola çıkarak bir şey anlatmanın başka bir gücü var. Bugüne kadar 120 kadar belgesel yaptım. Hepsinden umut kalsın isterim…

– Ahmet Ümit de umut dedi…

Nazım baş köşede olur da umut olmaz mı… Ahmet Ümit de eğer sanatla, edebiyatla buluşmamış olsaydı belki de bugün hayatta olmayacaktı… Nazım'a yıllarca vatan haini dediler, şimdi bütün siyasi partiler kampanyalarında onun şiirlerini okuyor. Dostoyevski'nin söylediği gibi “Dünyayı güzellik kurtarır.” Burada da öyle, bizim işimiz güzellik. Bu film de o güzelliğin devamı.

– Müzik kimin?

Sevgili Cem Erman yaptı. Filmin süresi 99 dakika, içimize sindi. Avrupa'da 10 ülkede aynı anda vizyonda film.