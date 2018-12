En uzun gecelerde müzik keyfi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

20 Aralık'ta “Psychedelia Night” ile psikedelik müzik sahnesinin heyecan verici yerli ve yabancı isimlerinden Fontän, Islandman ve Mousikē Babylon'da bir araya geliyor. Etkinlik saat 21.00'da Mousikē ile başlayacak. Saat 22.00'da Islandman, saat 23.15'te yeniden Mousikē sahne alacak. Gece, saat 00.00'da Fontän ve saat 01.15'te Mousikē ile devam edecek.

Psychedelia ve club müziğini harmanlayan Göteborg çıkışlı grup Fontän; post-rock, dub disco, Krautrock, progressive türlerindeki parçalarıyla tüm dünyadan hayran kitlesine sahip. El Perro del Mar, Silverbullit ve Studio ile başarılı iş birlikleri gerçekleştiren ekip sahnedeki çarpıcı performanslarıyla Mogwai gibi önemli topluluklardan da övgü topluyor. 2009'da yayımladıkları albümleri “Winterhwila”nın ardından, grup üyelerinden Johan Melin ve Jasper Jarold yaratım süreçlerinde tekrara düşmemek adına yeni ve farklı arayışlara girdi. Güney Afrika'da bulunan Bhutan'a yaptıkları gezi esnasında çok etkilendikleri yerel müzik sahnesinden sanatçılarla kayıtlar aldılar. 8 senelik bir aranın ardından 2017'de yayımladıkları ve kendi isimlerini taşıyan son albümleri “Fontän”, İsveç'in en önemli gazetelerinden Svenska Dagbladet tarafından 2017'nin en iyi albümleri arasına seçildi.

ZAMANIN TİTREŞİMİ MÜZİK

İstanbul çıkışlı prodüktör Tolga Böyük'ün solo projesi olarak başlayan Islandman, Eralp Güven ve Erdem Başer'in de katılmasıyla birlikte bugünkü multi-enstrümantalist üçlü halini aldı. Danimarkalı plak şirketi “Music For Dreams”e katılmalarının ardından ilk kısaçalarları “Ağıt”, 2016 yılında yayımlandı. İlk albümleri “Rest in Space”i 2017'de yayımladılar. Müziğin “zamanın titreşimi” olduğuna inanan grup; 70'ler Anadolu rock ezgilerini psikedelik gitar riff'leriyle modernize ederek dans pistine taşımayı başardı. Her performanslarında yeni egzotik ses alanları arayışına çıkan üçlü, özgün seslerinin yanı sıra Anadolu aşık geleneğinin özündeki ruhani havayı da korumayı başarıyor.

“Mousikē”, “müzik”in genel geçer tanımının yanı sıra, Antik Yunan medeniyetinden bugüne dek gerçekleşen müzikal devrim ve yolculuk anlamına da geliyor. Dost meclislerinden filizlenen bu eğlence ve sanat, izleyiciye yönelik hazırlanan müzikal performanslara evrilerek dönüşmeye devam ediyor.

DOĞAÇLAMA VAKTİ

21 Aralık'ta doğaçlama müzik grubu Rebel Moves'a Gevende'den Ahmet K. Bilgiç, Okan Kaya ve Gökçe Gürcay'ın eşlik edeceği “Rebel & Friends” saat 23.00'da Babylon'da. Jingle House'un kurucuları olan, reklam müziği guruları Ömer Ahunbay ve Hakan Özer'in, Erol Çay ile birlikte devam ettirdikleri doḡaçlama müzik grubu Rebel Moves; “Rebels & Friends” konserlerine yeniden başlıyor. Kuruldukları 2000 senesinden beri doğaçlama performanslarıyla adından sıkça söz ettiren grubun müzisyen arkadaşlarını ağırladığı geçmiş “jam session” konserlerinde Ceza, Sibel Gürsoy, Bora Uzer, Bengisu Önal ve Özkan Uğur gibi isimler yer aldı. Gevende'den Ahmet K. Bilgiç, Okan Kaya ve Gökçe Gürcay'ın eşlik edeceği performans öncesinde saat 22.00'da Ömer Ahunbay a.k.a. OMARABI DJ kabininin başında olacak.

22 Aralık'ta milenyum kuşağı Y2K Millennium Party ile saat 22'de zamanda yolculuğa çıkıyor. Oldies But Goldies'e yıllardır ev sahipliği yapan Babylon milenyum kuşağını da 2000'lere doğru zamanda yolculuğa çıkarıyor. Rihanna'dan Linkin Park'a, Justin Timberlake'ten Blink 182'ye, Destiny's Child'dan Eminem'e, müzikseverler gençliklerine ve çocukluklarına ışınlayacak şarkılar arasında mekik dokuyacak. 22 Aralık akşamı Discolog ve DJ Style-ist ile pop müzikten nu-metal'e, Brit-rock'tan trap ve hip-hop'a geçecek şarkılarla katılımcılar dans pistinde buluşacak.