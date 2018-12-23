En uzun geceye Sertab damgası

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En uzun geceyi Ankara'daki hayranlarıyla geçiren olan Sertab Erener, ‘Sertab'ın Müzikali' ile yine kendine hayran bıraktı. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirirken dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Erener, ‘Tek Başıma' parçasını ise sahnede kadın hayranlarıyla birlikte söyledi. Erener, son single parçası ‘Belki de Dönerim' ile Ankara seyircisinden de büyük alkış aldı.

8 MART'TA YENİDEN ANKARA'DA

‘Sertab'ın Müzikali' Ankaralıların yoğun isteği üzerine 8 Mart'ta yeniden Congresium sahnesinde olacak. Müzikal daha sonra 6 Nisan'da da İzmir Mustafa Kemal Spor Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.