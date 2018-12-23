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En uzun geceye Sertab damgası
En uzun geceye Sertab damgası
Müzikseverler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edilen Sertab’ın Müzikali, geçtiğimiz akşam ilk kez Ankara seyircisiyle buluştu.
Kültür Sanat 23 Aralık 2018 - 12:02

En uzun geceyi Ankara'daki hayranlarıyla geçiren olan Sertab Erener, ‘Sertab'ın Müzikali' ile yine kendine hayran bıraktı. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirirken dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Erener, ‘Tek Başıma' parçasını ise sahnede kadın hayranlarıyla birlikte söyledi. Erener, son single parçası ‘Belki de Dönerim' ile Ankara seyircisinden de büyük alkış aldı.

8 MART'TA YENİDEN ANKARA'DA

‘Sertab'ın Müzikali' Ankaralıların yoğun isteği üzerine 8 Mart'ta yeniden Congresium sahnesinde olacak. Müzikal daha sonra 6 Nisan'da da İzmir Mustafa Kemal Spor Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.

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