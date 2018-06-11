En uzun günde şarkılar barış ve sevgi için

En uzun günde şarkılar barış ve sevgi için

Bosna Piramitleri’nin kâşifi Dr. Semir Osmanagich’in 'Bosna Piramitleri’nin Meleği' olarak tanımladığı Seda Bağcan, 21 Haziran’da Bosna’nın Visoko şehrinde konser verecek. Bosna Piramitleri Yaz Gündönümü Festivali kapsamında yılın en uzun gününde güneş batarken başlayacak konserde Bağcan’a, festivale katılan her ülkeden iki koristin yer aldığı toplam 60 kişilik bir koro eşlik edecek.

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Yılın en uzun günü 21 Haziran'ı da içine alan ve dünyada büyük ilgi gören Bosna Piramitleri Yaz Gündönümü Festivali, bu yıl 19-24 Haziran 2018 tarihleri arasında Bosna-Hersek'in Visoko şehrinde, Arkeoloji ve Turist Parkı Ravne 2'de gerçekleşecek. 30 ülkeden yaklaşık bin kişinin katılımının beklendiği etkinliklerde Seda Bağcan da 21 Haziran günü güneş batarken konser verecek.

AŞK VE BARIŞ ŞARKILARI

Festivale katılan her ülkeden iki koristin yer aldığı toplam 60 kişilik bir koronun eşlik edeceği konserde Bağcan, ağırlıklı olarak son albümü ‘Love’dan şarkılar seslendirecek. Bağcan'a konserde; klavye ve basgitarda Ekin Eti, neyde Bilgin Canaz, kemanda Çağlar Haznedaroğlu, çelloda Erman İmayhan, perküsyonda ise Koray Ural eşlik edecek.