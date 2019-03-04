Enbe Orkestrası Kremlin Sarayı’nda

Hakan Cerrahoğlu

Onun müzik hayatı, çocuk kalbiyle Ankara Devlet Konservatuvarı ile başladı. Dünyaca ünlü Barry White, Luciano Pavarotti, Monica Molina, Gloria Gaynor, Jose Feliciano, Christian Adam, Patrizio Buanne, Richard Clayderman gibi birçok sanatçıyla çalıştı. Birbirinden güzel beste ve yorumlarla her döneme damgasını vurdu. Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya, Kazakistan'ın başkenti Astana'da ise Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e konser verdi. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Behzat Gerçeker şimdi de Rusya'yı fethetmeye hazırlanıyor. Moskova'daki konser öncesi Enbe Orkestrası'nın kurucu şefiyle harika bir sohbet gerçekleştirdik

Enbe Orkestrası, Türkiye'yi dünyada temsil ediyor. Daha önce İtalya ve Kazakistan'da göğsümüzü kabarttınız. Şimdi de Kremlin Sarayı'nda konser vereceksiniz. Bu konserde bir sürpriz olacak mı?

27-28 Mart Moskova Kremlin Sarayı'nda Vladimir Putin'in de katılacağı 2 özel konserimiz var. Rusya'nın ünlü pop sanatçısı Stas Mihaylov da bizimle sahne alacak. Ülkemizden KORKUSUZ'u başta olmak üzere, herkesi bu önemli konsere davet ediyorum.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan gibi gerçek sanatçılarla çalışmak ve yeni isimlerle yepyeni müzikler sunmak nasıl bir duygu?

Benim için çok özel müthiş bir duygu. Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan müzik dünyasına damgasını vuran ülkemizin en değerli sanatçıları. Bu değerli sanatçılar müzik dünyamızın temel direkleri. Arkasından gelecek olan gençlerle de deneyim ve tecrübe bütünleşerek, müzik sektörümüz daha da büyüyecek.

Richard Clayderman, Luciano Pavarotti, Patrizio Buanne gibi dünya starlarına çalmak nasıl bir his?

Benim için özel bir his. Sahnede çalarken çok şeyler öğreniyoruz ve ben de öğrenmeye devam ediyorum. Dünya starlarıyla çalmak onların müziğe nasıl baktığını görmek benim için büyük bir mutluluk. Ben de dünyaca ünlü sanatçılarla çalışarak elde ettiğim bu deneyimlerimi genç arkadaşlara aktarıyorum.



Müzik piyasasında egosunu beslemekten karakterini aç bırakan insanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bizler müzik için varız. Soğukta palto giymek nasıl bir duyguysa ego da öyle soğuk bir şey. Müzisyenler sıcak olmalı şarkılarıyla, besteleriyle insanların içini ısıtmalı.

Aşkın zirvesi sevgidir. Behzat Gerçeker, gerçek aşk ve sevgiye müzikleriyle ‘Teşekkürler Sevgilim' der mi?

Son albümde güzel bir düet yaptık sevgili İzel ve Sinan Akçıl ile. İzel benim için çok önemli bir ses. İzel müziğe küsmüştü. Onu tekrar müzikle barıştırmak için ‘'Teşekkürler Sevgilim'' parçasını yaptık.

‘Senden Kıymetli mi' hâlâ sevilen bir parça. Sevmek bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mıdır?

“Senden kıymetli mi” benim için önemli bir parça. İlk defa bir Türk müzisyen olarak Kremlin Sarayı'nda bu şarkıyı çaldık, altın plak aldık, benim için çok özeldi.

1996 yılında TED ile başlayan spor hayatınızdan biraz bilgiler alsam?

Ben Ankara Devlet Konservatuarı'nda Fazıl Say ve Burçin Büke ile okudum. O zamanlar hiç spor yapamamıştım. Müzik yapıyordum, 32 yaşında spora adım attım ve devamında Milli Takım'da tenis oynamaya başladım. Sporun müzikal hayatıma katkısı büyük. Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Burcu Güneş, Zara gibi şarkıcıları tenis oynamaya teşvik ettim. Onları spora yönlendirdiğim için çok mutluyum.

BESTECİLERİMİZ GEÇİM DERDİNDE

Ülkemizde bestelerin profesyonelce yapılmamasının sebebi sizce nedir?

Ülkemiz de çok usta besteciler var. Rahmetli Cem Karaca, Barış Manço, Kayahan gibi sanatçılar gerçek sanatçılarımızdı. Onların kıymetini pek bilemedik. Günümüzde ise Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Can Atilla, Şehrazat gibi besteci ve sanatçılara sahibiz. Onlar bizim için önemli değerler. Şimdiki bestecilerimiz geçim derdinden ayakta duramıyorlar. Dünyada ise; bir besteyle şatolarda, villalarda yaşayan insanlar var. Genç nesillere yaşayabilmeleri için çok iyi imkanlar sağlamamız lazım.

Piyasa şarkıcılarının kaliteyi yerle bir eden “eller havaya” türünden şarkıları hakkında ki düşünceleriniz?

Burada müzisyenlere çok önemli görev düşüyor. Topluma mesajlar veren, bilgilendiren ve onları aydınlatan kaliteli şarkılar üretmeliyiz. Müzikaller sunmalıyız. İyi besteler yaparak anlam bütünlüğünde yorumlayıp müzik sevenlerin kalbine, ruhuna hitap ederek yolumuza devam etmeliyiz.



GENÇLERİN ELİNDEN TUTUYOR

Son albümünüzde olduğu gibi Feride Hilal Akın, İlyas Yalçıntaş gibi genç şarkıcılara desteğiniz devam edecek mi?

Desteğim tabi ki devam edecek. Ezgi, Feride, Doğukan ve İlyas Yalçıntaş gibi genç arkadaşları müzik severlerle buluşturmaya devam edeceğim.