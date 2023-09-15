Engel tanımayan festival

Sinemaya eşit koşullarda erişim sağlamak amacıyla 11’inci kez gerçekleşecek olan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl Ankara’nın ardından Eskişehir’de izleyicilerle buluşacak. Programın bir bölümü de çevrim içi olarak tüm Türkiye’den takip edilebilecek.

Nazan DOĞANER HALICI

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Engelsiz Filmler Festivali güncel film örneklerini her bireyin eşit şartlar altında erişebileceği şekilde ulaştırmak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan festival, 20-26 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek ve aynı tarih aralığında festival programının bir bölümü çevrimiçi olarak da tüm Türkiye'den takip edilebilecek.

Festival 4-5 Kasım'da da Eskişehir'e konuk olacak. Program yavaş yavaş şekillenirken Ken Loach filmlerinden bir seçkinin de festival kapsamında seyirciyle buluşacağı açıklandı. Bu yıl programında yeniliğe giderek ‘Parmak İzi' adlı bölümü bünyesine dahil eden festival, bu bölümde kendilerine has üsluplarıyla dikkat çeken ve ardında iz bırakan sinemacılara yer veriyor.

KEN LOACH'TAN 3 FİLM

Bölümün ilk konuğu olarak sinemayı toplumsal problemleri perdeye taşımanın aracı olarak kullanan usta yönetmen Ken Loach'u belirleyen festival, seçkide Loach'un farklı dönemlerde çektiği filmlerden üçünü bir araya getirecek. Filmlerin üçü de Türkiye'de ilk kez sesli betimlemeli gösterimlerle seyirciyle buluşacak. Programın içinde henüz açıklanmayan sürprizler de olacak. Örneğin festivalde Ankaralı sinemaseverlerle ilk kez buluşacak yeni filmler yer alacak. Kaleydoskop isimli bölümde yılın merakla beklenen filmlerinin yanı sıra Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek iddialı bir film de var. Cumhuriyetin ilanının 100. yılı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yılı dolayısıyla hazırlanan seçki ve etkinlikler de bu yılın sürprizleri arasında yer alacak. Bu arada tüm gösterimler sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle gerçekleştirilirken festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin de erişilebilir olmasına özen gösterilecek.