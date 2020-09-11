Engel tanımayan filmler eve geliyor

Bu yıl iki yapıma yer verilen “Dünyadan” seçkisinde, Emma de Swaef ile Marc James Roels'in yönettiği, “Bu Enfes Pasta!” ile Jan Komasa'nın “İsa'nın Bedeni”adlı filmler var. Festivalin “Çocuklar İçin” seçkisinde ise bu yıl yönetmen Antje Heyn'in “Kedi Gölü Şehri”, Jean-Claude Rozec'in “Kurbağa Yavrusu”, Carol Freeman'ın “Kuş ve Balina” gibi filmler miniklerin beğenisine sunulacak. Öte yandan, geleceğin sinemaseverlerini animasyon sanatıyla buluşturan Canlandırma Atölyesi de yine çevrim içi gerçekleştirilecek.

Gösterimler ücretsiz

Festival yetkilileri; ‘Salgının yarattığı belirsizlikler devam ediyor. Sloganı “bir arada film izlemek mümkün” olan bir film festivalini online gerçekleştireceğiz ama bu anormalliğe iyi tarafından bakıyoruz; yıllardır davet alıp gidemediğimiz şehirlerle bir araya gelmiş olacağız. Bu da Festival'i biraz daha erişilebilir yapacak' dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivale ilişkin detaylı bilgiye, www.engelsizfestival.com adresinden ulaşılabilir.