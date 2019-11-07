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Engellere rağmen 500 kişi izledi
Engellere rağmen 500 kişi izledi
Levent Üzümcü’nün Anlatılan Senin Hikayendir oyunu Hopa Kaymakamlığı’nın sansürüne rağmen bir düğün salonunda oynandı, oyunu 500 kişi izledi.
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 7 Kasım 2019 - 22:56

Levent Üzümcü'nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ isimli oyunu Artvin'in Hopa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda sahnelenecekti, ancak Hopa Kaymakamlığı oyunun burada sahnelenmesini “kamu kurumunda sahnelenmesi uygun değildir” gerekçesiyle yasakladı.

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500 KİŞİ İZLEDİ

Bunun üzerine harekete geçen Üzümcü, sansüre rağmen oyunu ilçede sahnelemeyi başardı. Bir düğün salonunda sahnelenen oyunu izlemeye 500 civarı insan geldi.

İNSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI

Üzümcü, oyun sonunda çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Üzümcü'nün daha önce de Artvin'de sahnelenmesi planlanan oyunu sansüre uğramıştı.

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