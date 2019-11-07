Engellere rağmen 500 kişi izledi
Levent Üzümcü'nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ isimli oyunu Artvin'in Hopa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda sahnelenecekti, ancak Hopa Kaymakamlığı oyunun burada sahnelenmesini “kamu kurumunda sahnelenmesi uygun değildir” gerekçesiyle yasakladı.
500 KİŞİ İZLEDİ
Bunun üzerine harekete geçen Üzümcü, sansüre rağmen oyunu ilçede sahnelemeyi başardı. Bir düğün salonunda sahnelenen oyunu izlemeye 500 civarı insan geldi.
İNSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI
Üzümcü, oyun sonunda çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Üzümcü'nün daha önce de Artvin'de sahnelenmesi planlanan oyunu sansüre uğramıştı.