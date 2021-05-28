Engelleri aşan dijital sergi: Rahat hissediyor musun?

‘Duvarları Olmayan Müze'nin ev sahipliği yapacağı ‘Rahat hissediyor musun?' başlıklı sergi dün ziyarete açıldı. Türkiye'den Rita Aktay ve Birleşik Krallık'tan Ritika Biswas'ın küratör ekibinde yer aldığı sergi kendi içimizde ya da yaşadığımız yerlerde evde gibi hissetmenin ne anlama geldiğini inceleyerek toplumsal cinsiyet konularını yeni bir bakış açısıyla ele almamıza imkan veriyor.

Bu, şimdiye dek yaklaşık bir milyon ziyaretçiye ulaşan Duvarları Olmayan Müze platformunda düzenlenen beşinci sergi. ‘Rahat hissediyor musun?', ziyaretçilerin, sergiyi, istedikleri hızda ve herhangi bir zaman sınırı ya da fiziksel kısıtlama olmadan gezebilmelerine de olanak veriyor. Dijital sergi, http://exhibitions.britishcouncil.org/ web sitesi üzerinden herkesin erişimine açıldı.