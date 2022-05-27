Engelleri aşan film festivali 10. yılında

Herkesin sinemaya eşit koşullarda erişimini sağlamak için yola çıkan ve bu yıl 10. kez düzenlenecek olan Engelsiz Filmler Festivali, 17-23 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’de erişilebilir ve çevrimiçi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

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Engelsiz Filmler Festivali, onuncu yılında; kısa film kültürünü yaygınlaştırmak ve kısa filmcilere daha fazla ifade alanı açmak amacıyla, geçtiğimiz sene ilk kez düzenlediği Kısa Film Yarışması ve programında yer verdiği başlıklarla bu yıl için oluşturacağı yeni seçkileri sinemaseverlerle bir araya getirecek.

Puruli Kültür Sanat tarafından 2013 yılından beri gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali'nde bugüne kadar Türkiye ve dünyadan 316 film gösterimi ve 118 yan etkinlik erişilebilir olarak, çevrim içi ve fizikselde 180 binden fazla izleyiciye ulaştı. Programda yer alan tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan Engelsiz Filmler Festivali, yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.