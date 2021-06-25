Engelleri aştı, kültür sanatta fark yarattı

2009 yılından bu yana toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yoluna devam ediyor. Bu sene 200 Fark Yaratana ulaşan programın yeni seçilen 5 Fark Yaratanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katılımı ile Cüneyt Özdemir'in YouTube hesabında gerçekleşen yayında tüm Türkiye ile paylaşıldı.

“TOPLUMA İLHAM KAYNAĞI”

Programın, bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini ve topluma ilham kaynağı olduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Fark Yaratanlar Programı'nın 12. yılında Bu Köyde Herkes Sporcu, Erişilebilir Her Şey, Onaranlar Kulübü, Stellar Lab ve Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi projelerini desteklemekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Güler Sabancı, Sabancı Vakfı'nın 5 yeni Fark Yaratanı'na çalışmalarını geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, atölye ve mentörlük desteği sağlandığını da sözlerine ekledi.

İŞTE SIRADIŞI ÖYKÜ

Bu sezonun kültür sanat alanında ilham veren, fark yaratan ismi Gamze Elibol oldu. 1.5 yaşında geçirdiği çocuk felci sebebiyle tekerlekli sandalye kullanıcısı olan Gamze Elibol, fiziksel farklılığı sebebiyle Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne kabul edilmediğini öğrenince 2002 yılında Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'ni (TEKSEM) kurdu. TEKSEM, engelli bireylere özgürce sanata dahil olabilecekleri bir ortam sağlıyor. Profesyonel dansçı, tiyatro yazarı ve oyuncu olan Elibol, aynı zamanda Engelsiz Amazonlar adlı sosyal girişimi ile 120'den fazla kız çocuğunun eğitim ve medikal ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda 35 engelli çocuğu olan kadına da iş imkanı sunuyor.