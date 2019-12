‘Engelli rolü için 1 yıl çalıştım’

Dört yıl önce Mucize'de, şimdi ise vizyona giren Mucize 2: Aşk'ta her izleyenin yakınlarına ballandıra ballandıra anlattığı Aziz rolüyle herkese parmak ısırtan, çoğu kişiye gözyaşı döktüren Mert Turak'la Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği bu filmi, Aziz karakterini, oyunculuğunu ve özel hayatını konuştuk.

– Sinemada Aziz fırtınası, hüzün fırtınası yaşanıyor… Şu anki duyguların nedir, öğrenebilir miyim?

Çok heyecanlıyım tabi. Çocuğumuz doğdu. Şimdi söz seyircinin. Dört yıl önce de benim için çok büyük bir şanstı Aziz. Aktörlük hayatımda, meslek hayatımda bundan sonra bu kadar zor, bu kadar eşsiz bir rol denk gelir mi diye düşünürken Mahsun Kırmızıgül, Mucize 2; Aşk'ı yazdı ve gerçekten daha zor, daha büyük bir performansın beni beklediğini hissettim ve çalışmaya başladım.

HER BİRİ BAŞARILI

– Filmi izleyenlerin büyük bir çoğunluğu gözyaşlarını tutamıyor. Herkes filmi ve Aziz'i anlata anlata bitiremiyor, bazıları da “Aziz'e Oscar yakışır” diyor. Sen oyunculuğunu nasıl buluyorsun?

Öncelikle filmimizi izleyenlere, beni takdir edenlere teşekkür ediyorum. Vizyona girdiği ilk günden itibaren filmimiz her gün artan bir gişe performansıyla yoluna devam ediyor. Filmde sadece Aziz yok, pek çok sanatçı arkadaşımız var ve her birisi ayrı ayrı başarılı. Oyunculuk öyle bir meslek ki, ucu açık; sonsuz. Filmi her izlediğimde, şu sahnede daha başarılı olabilirmişim diyorum. Dolayısıyla oyunculukta ‘Tamam, ben oldum' dersen, düşmeye başlarsın. Oyunculuk hayatımın daha başındayım ve ölene kadar da bu meslekte her gün yeni şeyler öğreneceğim.

‘AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR'

– Aziz, engelli bir genç… Anadolu'nun en ücra noktasından Ege bölgesine geçiyor… Türkiye'deki engelliler bu filmde seninle yürekleniyor, direnç kazanıyor, umutlanıyor… Engellilerle ilgili vermek istediğin mesajları alabilir miyim, onlara neler söylemek istersin?

Engelli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız onlar zaten başlı başına kendileri birer mucizedir. Mahsun Kırmızıgül'ün de üzerinde durduğu, hassas olduğu en önemli noktalardan biri bu. Filmi özellikle çocukların izlemesini istiyoruz. Çünkü ağaç yaşken eğilir ve çocuk çok cesurdur hareketlerinde, canı nasıl istiyorsa öyle davranır. Bu yüzden engellilere nasıl davranılmasını ya da nasıl davranılmaması gerektiğini de bu filmle çocuklarımız görsün, bilinçlensin istiyoruz.

– Aziz rolünü oynamıyorsun… Adeta ruhunda yaşıyorsun ve Aziz oluyorsun… Nasıl bir çalışma, nasıl bir hazırlık evresi geçirdin…

Birinci filmde beş buçuk- altı ay hazırlamıştım Aziz'e. O dönem pedagoglarla, eğitim alan engelli çocuklarla terapi merkezlerinde birlikte çalışmıştım. Fakat ilk filmde sakat başlayıp, sonunda iyileşmiş olarak döndüm ve son sahnede ‘Ben karıma aşık oldum' dedim.

– İkinci filmde…

İkinci filmin hazırlığı hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak daha zorlu geçti. Aziz'in yavaş yavaş fiziksel olarak düzelmesini evre evre çalışmam, aşağı yukarı bir yıl sürdü. Ama Aziz'in duygusal yolculuğu daha zorlayıcıydı. Doğunun bağrından kopup gelen adamın, batıda davranışlarının nasıl değiştiği ya da değişmeyen tarafları var mı, ne öğrendiği ya da ne durumlara direnç sağladığı yansıyor. Aziz'in duygusal yolculuğu fiziksel yolculuğundan daha zorlu oldu benim için. Bu filmde gerçek hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Aziz'in 7 yılını ve sonrasında yaşadıklarını izleyecek sinemaya gidenler.

Aziz gibi dünyaya gelseydim ben de asla vazgeçmezdim

– Mert Turak, Aziz gibi hayata gelseydi… Aziz gibi başarılı olabilir miydi?

Bu zor bir soru. Çünkü gerçek Aziz'in ve eşinin hayat enerjileri, o dönemde yaşadıkları ve hâlâ yaşıyor oldukları aşkları da tertemiz ve pürüpak. Ben bir aktör olarak günlük hayatta ona göre çok daha kirliyim. Daha meşgulüm, hep tetikte olduğumuz biraz modern şehir insanıyım. Aziz abi bana nazaran çok daha saf, bana nazaran kendi içiyle kurduğu bağ çok daha güçlü. Aziz abinin yaşadığı aşkın yüzde birini verebildiysek seyirciye, bize helal olsun derim. Karakter olarak ben de yenilgiyi asla kabul etmeyen bir yapıya sahibim. Tavlada bile yenilmeyi hazmedemem. (gülüyor) Bazen Aziz gibi elinizden gelenden daha da iyisini yapmak zorundasınızdır. Aziz gibi dünyaya gelseydim, ben de kendi çapımda büyük mücadelemi verirdim, gecemi gündüzüme katarak çalışırdım, çabalardım ve asla vazgeçmezdim.