Engelsiz Filmler Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl 11-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Engelsiz Filmler Festivali bol ödüllü filmleri seyirciyle buluşturacak. Üstelik tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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Puruli Kültür Sanat'ın çevrim içi ve fiziki olarak dokuzuncu kez gerçekleştireceği Engelsiz Filmler Festivali bu yıl 11 Ekim'de başlıyor. Son dönemin uzun ve kısa metraj filmlerinden oluşan 38 filmlik programıyla sinemaseverleri buluşturmaya hazırlanan festivalin bu yılki programı da dopdolu… Türkiye ve dünya sinemasının son dönemde öne çıkan ve ödüller toplayan filmlerini Ankara ve Türkiye'deki tüm sinemaseverlerle buluşturacak olan festival, tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak izleyicilerine sunacak. Festivalin salon gösterimleri Ankara'da 11-13 Ekim tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, çevrim içi gösterimleri ise 11-17 Ekim tarihleri arasında eff2021.muvi.com adresinden gerçekleştirilecek. Festival filmleri, web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde salonda ve çevrim içi platform üzerinden ücretsiz takip edilebilecek.

İŞTE YENİ SEÇKİLER

Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl sinemaseverleri birçok yenilikle karşılayacak. Seyircinin aşina olduğu klasiklerin yanı sıra ismi değişen ve yeni eklenen seçkileriyle de farklılıklar sunacak olan festivalin en büyük yeniliği uluslararası nitelikte gerçekleştirilecek Kısa Film Yarışması olacak. Festivalin ilk yılından bu yana Engelsiz Yarışma olarak yerli sinemanın en iyi örneklerinin buluştuğu bölüm ise bu yıldan itibaren Ulusal Uzun Film Yarışması olarak gerçekleştirilecek. Festival; Oditoryum, Kaleydeoskop ve Absürt isimli yeni seçkileriyle de farklı türdeki filmleri seyircisiyle buluşturacak. Ulusal Uzun Film Yarışması'nda Barış Sarhan'ın ilk uzun metrajı Cemil Şov, Faysal Soysal'ın Ceviz Ağacı, Azra Deniz Okyay'ın Hayaletler, Ferit Karol'un Kumbara ve Cihan Sağlam'ın da Uzun Zaman Önce filmleri yer alıyor.

ÖDÜL TÖRENİ 17 EKİM'DE

Seçici Kurul'un belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ile seyircilerin belirleyeceği Seyirci Özel Ödülü, 17 Ekim Pazar günü akşamı çevrim içi yayınlanacak ve tüm Türkiye'den takip edilebilecek Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.