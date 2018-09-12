Engelsiz Filmler Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl altıncı kez izleyiciyle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali’nde, ulusal ve uluslararası birçok festivalde yer alan 2017 yapımı 5 yerli sinema filmi “Engelsiz Yarışma” için yarışacak.

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2017 yılının ses getiren yerli yapımlarından derlenen Engelsiz Yarışma'da bu yıl Pelin Esmer'in yönettiği ve Şair Leyla'nın istemeden de olsa çıktığı yolculuğu farklı ve gizemli bir hale getirme çabasını anlatan “İşe Yarar Bir Şey”, Emre Erdoğdu'nun iki kardeşin dramatik hayatını anlatan “Kar”, Tolga Karaçelik'in babalarının vasiyetiyle bir araya gelen 3 kardeşin babalarını ve birbirlerini tanıma süreci anlatan “Kelebekler”, Ümit Ünal'ın katil olduğunu hünerli elleriyle kimseye belli etmeyen Neslihan'ın hikayesini anlatan “Sofra Sırları” ve Tayfun Pirselimoğlu'nun bir kıyı kasabasında yaşanan gizemli olayları kıyametin habercisi olarak gören ahalinin yaşadıklarını anlatan “Yol Kenarı” filmleri jüri ve sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

İlk kez görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak seyirciyle buluşacak olan filmlerin gösterimi sonrasında söyleşiler de gerçekleşecek. Film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek söyleşilere işaret dili çevirmenleri eşlik edecek.

Engelsiz Yarışma'nın bu yılki jürisinde ise oyuncu Nursel Köse, yönetmen Ramin Matin ve sinema yazarı Murat Özer bulunuyor. Seyirci Özel Ödülü, 20 Ekim Cumartesi akşamı Goethe-Institut Ankara'da düzenlenecek Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak. Engelsiz Filmler Festivali bu yıl, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 12 – 14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi (Kırmızı Salon), 17 – 21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut'te gerçekleşecek.