Enstitü nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre enstitü mü, ensitü mü?

Enstitü nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre enstitü mü, ensitü mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘enstitü’dür. Enstitü mü, ensitü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘enstitü'dür.

ENSTİTÜ NE DEMEK: Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.

ENSTİTÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin enstitü mü, ensitü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı enstitü şeklinde olmalıdır.

ensitü (Yanlış kullanım)

enstitü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arkadaşı bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde görev yapıyor.”